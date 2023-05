Motorista de aplicativo é morto por passageiro em Feira de Santana

Um motorista de transporte por aplicativo foi morto a tiros, na tarde de segunda-feira (8), no bairro Vila Verde em Feira de Santana. De acordo com os levantamentos iniciais, o homem foi morto por um passageiro.

Policiais militares da 65ª CIPM foram acionados para averiguar denúncia de disparos de arma de fogo na Rua Brasil, no bairro Conjunto Feira X, na cidade de Feira de Santana. O corpo do motorista Marlon dos Santos Vieira, de 31 anos, foi encontrado ainda dentro do veículo Fiat Palio. Três aparelhos celulares foram roubados na ação.

O DPT foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo. Foram expedidas as guias periciais e a apuração do crime está em andamento.