Motorista de aplicativo reage a assalto e mata criminoso em Brasília

Um motorista de aplicativo reagiu a uma tentativa de assalto e acabou matando o criminoso. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (6) em Brasília.

Segundo o Correio Braziliense, o assaltante tinha cerca de 23 anos e ainda não foi identificado. O motorista já prestou depoimento e não foi autuado em flagrante por ter reagido em legítima defesa.

De acordo com o delagado Pablo Aguiar, durante o trajeto, o criminoso, que tinha entrado no carro como passageiro, sacou duas facas e anunciou o assalto. Após entregar o celular e as chaves do veículo para o assaltante, o motorista viu que uma das facas estava no chão. Nesse momento, ele socou a cabeça do suspeito, pegou a faca e desferiu um golpe no peito do criminoso.

O assaltante ainda tentou fugir com o celular da vítima. Assim que o homem correu, o motorista acionou a polícia militar, que iniciou as buscas. O suspeito foi encontrado momentos depois, caído no chão, ainda com a faca no peito. Os policiais verificaram que ele já estava sem vida.

O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia e identificação. Ainda de acordo com o Correio Braziliense, pessoas que estavam no local onde ele teria embarcado no veículo em que realizou a tentativa de assalto informaram que ele era conhecido pelo apelido de Lóló.