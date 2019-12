Motorista de aplicativo sofre sequestro relâmpago, tem carro roubado e é abandonado

Um motorista de aplicativo foi roubado por um homem que se passava por cliente, nesta quarta-feira (18). O caso aconteceu na Grande Messejana, na cidade de Fortaleza, Ceará. O falso passageiro pediu para o motorista passar na casa "de um primo", mas ao chegar no lugar indicado, a vítima foi surpreendida por outros homens que o abordaram e o roubaram.

Os criminosos roubaram o celular do motorista de aplicativo, utilizaram o cartão de crédito que ele portava fazendo uma dívida de R$ 1.500, ainda o abandonaram nas proximidades do Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza) e fugiram com o automóvel. As informações são de um amigo da vítima, que está acompanhando o caso e também é motorista de aplicativo.

Os criminosos chegaram a afirmar que não ficariam com o automóvel da vítima e indicaram que deixariam o veículo na Paupina. O caso já teria sido denunciado à Polícia. Em grupos de motoristas de aplicativo os profissionais estão mobilizados em ajudá-lo.

As informações são de O Povo Online, da Rede Nordeste