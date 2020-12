Motorista de app é assassinado durante corrida em Lauro de Freitas

Foto: Bruno Wendel/CORREIO

O motorista de aplicativo Rafael Barbosa Souza, 30 anos, era "do corre". Para ele não havia tempo ruim, afinal, como muitos trabalhadores, tinha uma família para sustentar. Começava cedo, às 5h e só parava às 23h, se dividindo entre Salvador e Lauro de Freitas, onde morava. Rafael foi assassinado a tiros, na noite desta terça-feira (29), dentro do carro em que usava para o trabalho enquanto transportava três passageiros - dois homens e uma mulher. O crime ocorreu por volta das 20h30 no centro de Lauro.

De acordo com testemunhas e parentes de Rafael, depois dos disparos, foram vistos saindo do carro dois homens e uma mulher, que carregava uma criança de colo. "Foi o que ficamos sabendo. Havia um homem no banco do carona e atrás estava casal, sendo que a mulher segurava uma criança", contou o tio de Rafael, o vendedor Luiz Souza, 40.

Segundo a Polícia Civil, a 23ª Delegacia (Lauro de Freitas) é a unidade que apura a morte de Rafael, baleado duas vezes na Praça da Matriz, no centro da cidade. "Após os tiros, o carro colidiu em um muro e três pessoas desembarcaram. Autoria e motivação do crime serão investigadas", diz nota enviada ao CORREIO. A polícia não informou se os pertences da vítima foram levados pelo assassino.

Conversas gravadas

A versão também foi apresentada pelo Sindicato dos Motoristas de Aplicativos, Condutores de Cooperativas e Trabalhadores Terceirizados em Geral da Bahia (Simactter). O que causa estranheza à entidade foi o fato de Rafael ter sido baleado na cabeça e nas costas. “Até então, não levaram nada dele, mas porque atiraram nele duas vezes? Ainda por cima nas cabeça e nas costas?”, declarou Átila Santana, presidente da entidade.

Quando chegou ao local, a Polícia Civil constatou que, apesar da morte de Rafael, a corrida não tinha sido encerrada, o que possibilitou os investigadores colherem pistas relevantes do caso, como exemplo, a conversa num chat do aplicativo entre o motorista e o provável autor dos disparos. “No diálogo, o cara dizia que outros motoristas se recusaram a buscá-lo em Vida Nova. O bairro é conhecido pelo histórico de assaltos e a gente recomenda aos motoristas que recusem esses chamados”, declarou Átila Santana, do Simactter.



Outra condição que poderá levar a polícia aos envolvidos no crime, é a agravação de toda a conversa que ocorreu dentro do veículo da vítima. “O aplicativo dispõe de um recurso que capta toda os diálogos durante a corrida. Isso já está em mãos da polícia. Não vamos aceitar a impunidade. Exigimos de imediato a apresentação do assassino, vivo ou morto", bradou Átila. Em nota (confira a íntegra abaixo), a 99 informou que bloqueou "preventivamente o perfil responsável pela última chamada ao motorista enquanto as autoridades apuram o episódio".

Rafael Barbosa Souza foi morto com dois tiros durante corrida em Lauro de Freitas (Foto: Divulgação)

Crime

O crime aconteceu na 1ª Travessa Edvaldo da Silva Bispo, centro de Lauro. Segundo moradores a rua fica deserta a partir das 19h. Isso porque o entorno é composto por prédios desativados da prefeitura, por uma fábrica e alguns estabelecimentos comerciais que encerram o expediente mais cedo, além de uma vila de casas. "Depois deste horário, vez e outra passa um carro por aqui, sem falar na escuridão. Cenário perfeito para quem quer fazer um assalto", disse um morador ao CORREIO.



O tio de Rafael, Luiz Souza contou que ele saiu de casa, em Ipitanga, bairro de Lauro, por volta das 19h30, em um Renault Logan prata. “Ele era um homem que vivia para família. Muito trabalhador. Estava na rua domingo a domingo para garantir o sustento da mulher e o do filho de 13 anos”, disse ele. Cerca de duas horas depois, a família fora informada da tragédia. “Quando cheguei no local, já vi o corpo coberto e a polícia e muita gente ao redor”, relatou.



Moradores relataram que o Renault Logan subia a Travessa quando, antes de cruzamento ouviram dois tiros e gemidos. “Foi tudo muito rápido. Dois disparos, um atrás do outro, e logo após ele (motorista de aplicativo) dizendo: ‘oi, oi’. O motorista de um carro que vinha atrás viu os tiros e as pessoas descendo do carro da vítima. Eram dois homens e uma mulher segurando uma criança. Saíram andando, como se nada tivesse acontecido. Então, o homem que vinha no carro atrás, que tinha acabado de sair de uma oficina e voltava para casa, deu uma ré, manobrou e voltou”, detalhou um senhor, que reside no local.



Ainda de acordo com as testemunhas, depois de baleado, Rafael acelerou e o carro bateu numa mureta de um prédio desativado da Prefeitura de Lauro de Freitas. Na manhã desta quarta-feira (30), havia ainda pedaços do para-choque do veículo.



Sobre o crime, a Polícia Militar informou que, por volta das 20h40 de terça-feira (29), o CICom acionou guarnições da 52ª CIPM para averiguar a informação de que “uma pessoa havia sido alvejada por projéteis de arma de fogo no centro do município de Lauro de Freitas, próximo a uma agência bancária.”



No local, policiais militares constataram que um homem, que estava dentro de um veículo, encontrava-se com perfurações na cabeça e no tórax. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, constatou o óbito.

AInda nesta manhã, destroços do veículo ainda estavam no local do crime (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Teodoro Sampaio

Rafael a vida toda sempre trabalhou como motorista. “É o que ele gostava de fazer. Um dos últimos empregos, ele dirigia para loja de materiais de construção. Há três anos ele largou o emprego para trabalhar por conta própria”, contou o tio da vítima, Luiz Souza. Atualmente, Rafael era motorista da 99Pop.



Até o início da manhã desta quarta-feira, o corpo dele ainda estava no Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues (IMLRN) no processo de necropsia. A família não soube informar se o enterro será em Lauro de Freitas, onde ele morava, ou em Teodoro Sampaio, onde residem outros parentes de Rafael. “Somos todos de lá. É provável que seja lá. Mas isso quem vai decidir é a esposa dele”, disse o tio.

Nota da 99

A 99 lamenta profundamente a violência sofrida pelo motorista parceiro Rafael Barbosa Souza. A empresa está disponível para colaborar com as investigações da polícia para que o caso seja esclarecido e os responsáveis punidos. Assim que tomamos conhecimento do crime, bloqueamos preventivamente o perfil responsável pela última chamada ao motorista enquanto as autoridades apuram o episódio. Mobilizamos ainda uma equipe para acompanhar o caso, além de estar em contato com familiares de Rafael para oferecer todo o apoio necessário.

A segurança é uma prioridade para a 99. Por isso, o aplicativo investe continuamente em segurança antes, durante e depois das corridas. Como formas de prevenção antes das chamadas, a companhia mostra aos motoristas informações sobre o destino final, a nota do passageiro e se ele é frequente -- além de exigir que todos os passageiros incluam CPF ou cartão de crédito. Durante o trajeto, ferramentas como câmeras de segurança, gravação de áudio, monitoramento da corrida via GPS, compartilhamento de rotas com parentes e amigos e um botão para ligar direto para a polícia estão disponíveis. Depois das viagens, uma central telefônica 24h para emergências oferece apoio imediato em caso de necessidade.