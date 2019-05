Motorista de carro morre em batida com caminhão guincho na Bahia

Um homem de 25 anos morreu quando o carro que dirigia bateu de frente com um caminhão guincho na manhã deste sábado (11), na BR-116, no sudoeste do estado. O nome da vítima não foi informado.

O acidente aconteceu por volta das 10h, na altura do KM-870, em Veredinha, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que registrou a ocorrência.

A suspeita é que o homem dirigiu ao volante e perdeu o controle da direção, invadindo a via contrária e batendo de frente com o caminhão. Com o choque, os dois veículos saíram da pista e tombaram em um barranco.