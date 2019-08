Motorista de ônibus escolar é morto a tiros enquanto transportava adolescentes

Motorista foi morto a tiros (Foto: Reprodução)

Um motorista de transporte escolar foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (8). Alexandro de Almeida Góes, de 43 anos, dirigia um ônibus com adolescentes entre 12 e 14 anos quando foi surpreendido.

De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram contra o motorista, quando ele trafegava na BR-324, no Distrito do Lage do Batata, com sentido ao município de Jacobina, no norte da Bahia.

A vítima perdeu do ônibus, bateu em uma ribanceira e morreu no local. O coletivo escolar transportava cerca de 10 estudantes de escolas do município, que não ficaram feridos.

O corpo de Alexandro foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jacobina e a investigação do caso ficará a cargo da delegacia da cidade. Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime.

Alexandre trabalhava na empresa terceirizada Piemonte Da Chapada Transportes Ltda, que prestava serviços à prefeitura de Jacobina. O CORREIO procurou a gestão municipal, que informou através da sua assessoria que não comentará o caso.

Já a empresa de transporte se manifestou através de uma nota. “A família Piemonte da Chapada, sem palavras para externar seus sentimentos por essa brutalidade, que tirou a vida de um parceiro e colaborador, compartilha com todos os motoristas do Transporte Escolar a perda e luto. Amanhã daremos nosso último adeus ao amigo Alex, não haverá trabalho. A família, nossos sentimentos de pesar”, diz a nota.

Também por meio de nota, a Polícia Militar informou que policiais da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária foram informados pelo Cicom que um motorista de transporte escolar foi atingido por disparos de arma de fogo. "No local, a guarnição isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção. Ninguém ficou ferido. A PM realizou rondas na região no intuito de prender os criminosos".