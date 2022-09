Motorista de ônibus escolar é morto em povoado na BA

Um motorista de ônibus escolar foi morto a tiros no povoado de Cabaceiras, no município de Tanque Novo, no centro-sul da Bahia, na quinta-feira (1º).

Hélio de Jesus Silva, de 47 anos, foi encontrado dentro do ônibus, ainda no banco do motorista, com perfurações provocadas por arma de fogo pela polícia.

As guias periciais e de remoção foram expedidas. Oitivas de testemunhas foram agendadas e os depoimentos vão auxiliar na elucidação do homicídio, cujas autoria e motivação serão investigadas pela Delegacia Territorial (DT) de Tanque Novo.