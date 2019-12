Motorista de Uber poderá recusar viagem em dinheiro em Salvador

Recursos que estão em fase experimental permitem que motorista recuse viagens com pagamento em dinheiro

(Foto: Divulgação)

A Uber disse ao CORREIO que vai expandir para Salvador os testes com a ferramenta que dá aos motoristas parceiros da ferramenta a opção de aceitar ou não viagens com pagamento em dinheiro. Se decidir ativá-la, o motorista não vai mais receber chamados para esse tipo de viagem, fazendo apenas viagens que tenham outros meios de pagamento (como cartão de crédito e débito).

De acordo com o a empresa, esse recurso já estava sendo testada pem doze cidades brasileiras - Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa, São José dos Campos (SP), São Luís, Sorocaba (SP), Ribeirão Preto (SP), Mogi Guaçu (SP), Bragança Paulista (SP), Marília (SP), Goiânia e Brasília - e será agora expandida para Salvador. Os novos testes começam nas próximas semanas.

A partir da avaliação resultante dos testes, novos aprimoramentos ainda poderão ser feitos. “A Uber investe permanentemente em novas tecnologias para melhorar a experiência de usuários e motoristas parceiros com o aplicativo. Os motoristas parceiros vêm expressando sua preferência por poder escolher a forma de receber seu pagamento. A ampliação dos testes atuais é uma etapa fundamental nesse processo, para avaliarmos uma possível implementação”, afirma a diretora-geral da Uber no Brasil, Claudia Woods.

Anteriormente, a Uber já havia dito à Securities and Exchange Commission (SEC, em inglês) que o dinheiro era um “fator de risco”, já que, em mercados emergentes, a presença da moeda em espécie torna o motorista um potencial alvo para criminosos.

Como apurou o jornalista Mike Isaac, do The New York Times, em seu livro “Super Pumped: The Battle for Uber”, cerca de 16 motoristas da Uber foram mortos no Brasil desde que a companhia passou a aceitar dinheiro físico como forma de pagamento.

Outros recursos

Vale lembrar que este ano a empresa já havia implementado em Salvador e em algumas outras cidades o recurso que mostra aos motoristas parceiros o destino do usuário antes mesmo da aceitação da viagem. A mesma tela mostra ainda se o usuário tem poucas viagens pelo aplicativo.

Em julho, a Uber anunciou parceria com a Serasa Experian para validação das informações dos usuários do aplicativo que optam por fazer pagamentos somente em dinheiro. A ferramenta que faz a checagem, denominada u-Check, foi a primeira a ser desenvolvida pelo recém-constituído time de engenheiros do Tech Center instalado pela empresa em São Paulo, em parceria com o time de engenheiros da Uber em São Francisco (EUA). O projeto permite que a Uber, a partir dos dados fornecidos pelo usuário no cadastro, como o CPF, obtenha informações adicionais via API.