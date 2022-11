Motorista denuncia agressão após ter negado abrir porta traseira de ônibus em Salvador

Um motorista da Integra denunciou ter sido agredido e ameaçado após ter se negado a abrir a porta traseira de um ônibus, na região do Largo do Tanque, em Salvador. O caso aconteceu no último sábado (12).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o vidro da janela do motorista estilhaçado. O rodoviário teria sido atingido na lateral da cabeça por uma garrafa de vidro.

De acordo com o rodoviário, ele foi agredido por não abrir a porta para um homem e uma mulher que diziam ser baleiros. A mulher carregava uma criança de colo no momento.

Procurada para um posicionamento, a Integra informou que "os ônibus e metrô não são locais de comercialização de produtos". Tiago Ferreira, representante do Sindicato dos Rodoviários afirma que a categoria ainda não tomou uma decisão sobre a entrada de baleiros nos carros.

"Já aconteceram diversas situações em que pessoas se passam de baleiros para praticar situações como essa. Ainda não tomamos uma decisão sobre se proibiremos ou não", disse.

O Sindicato dos Ambulantes afirma que não confirmaram se os supostos agressores são baleiros, e aguarda as investigações policiais.

O caso foi registrado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) e será investigado pela unidade. A polícia não informou se o homem já foi identificado.