Motorista é morto a tiros durante tentativa de assalto em Simões Filho

Um motorista morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto, na madrugada desta terça-feira (5), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a TV Bahia, Américo Silva da Conceição, de 52 anos, morreu enquanto trabalhava. A situação aconteceu na Rua Elmo Serejo de Farias, bairro Cia 2, por volta das 4h. Américo foi abordado por dois suspeitos armados e tentou acelerar o carro, mas os criminosos atiraram contra o veículo.

A Polícia Militar informou que foi acionada após ser informada que um homem tinha sido atingido por disparos de arma de fogo. No entanto, ao chegarem. Os agentes da 22ª Companhia Independente já encontraram o motorista sem vida.

O corpo do motorista foi removido por agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser necropsiado, e o caso foi registrado pela 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho). Não há informações sobre a autoria do crime. Ninguém foi preso.