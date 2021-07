Motorista é ouvido após morte de ex-PM em assalto a ônibus: 'Estado de choque'

O motorista do ônibus que foi interceptado na manhã desta terça-feira (6) na Ladeira do Cacau está bastante abalado com o crime, que terminou com a morte do ex-PM Ronaldo Paulo Teixeira da Silva, de 43 anos. Depois de sair da Unidade de Pronto Atendimento da San Martin, para onde dirigiu o coletivo em busca de socorro para a vítima, ele seguiu para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) para registrar a ocorrência.

Bastante assustado, o motorista não quis falar com a imprensa. "Ele está em estado de choque. Ele está em pânico. Está falando as coisas aos poucos", disse o supervisor da Integra Plataforma, Laudenício Matos, que estava no Gerrc aguardando o fim do depoimento do motorista.

Laudenício disse que o motorista tinha uma relação de amizade com o ex-PM. "Há seis anos que a vítima pegava o mesmo ônibus, no mesmo horário. Quando soube que o ex-PM morreu, ele ficou arrasado, porque o motorista tinha o ex-PM não como um simples passageiro que sobe e depois vai embora, e sim como um cliente. Ele me disse ainda que antes do ocorrido chegou a enviar uma mensagem de 'bom dia' para o policial. Eles faziam parte de um mesmo grupo no Whatsapp", contou o supervisor.

Segundo a Polícia Civil, dois homens armados, a bordo de uma moto, interceptaram o ônibus na Ladeira do Cacau e ordenaram que o motorista parasse. "As equipes estão em campo realizando diligências para tentar identificar e localizar os suspeitos. O Gerrc vai solicitar imagens de câmeras de segurança do ônibus", diz nota da corporação.

Ainda de acordo com a polícia, de janeiro a 4 de julho deste ano foram registrados 696 roubos a coletivo, uma redução de 29,8% comparado ao mesmo período de 2020, quando foram registradas 992 ocorrências.

A Policia Militar informou que o Ronaldo não fazia mais parte da corporação desde 2014. " O ex-servidor vitimado na manhã desta terça-feira (6), em ocorrência no bairro de São Caetano, foi excluído da corporação após Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto em razão de uma medida de caráter administrativa", diz nota. A PM informou ainda que os autos do processo foram, na ocasião, encaminhados ao Ministério Público para a adoção dos procedimentos de eventual responsabilização de natureza pena.

Bandidos anunciaram assalto

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o ônibus da empresa Integra Plataforma tinha acabado de sair do final de linha da Fazenda Grande do Retiro e seguia para a Barra, quando os bandidos chegaram de moto e anunciaram o assalto pouco depois da metade da ladeira. Apesar do horário, todos os bancos estavam ocupados. "O bandido que estava na carona desceu da moto e chegou a subir em um dos degraus do ônibus e disse: 'Todo mundo com quieto e passa o celular'", contou um dos dirigentes do sindicato, Daniel Mota, que conversou com o motorista no Gerrc.

De acordo com Mota, o motorista não soube dizer como o disparos começaram. "Ele disse que na hora escutou os tiros e arrastou o ônibus. E que depois escutou mais tiros, que podem ter sido efetuados pelo motorista da moto no momento em que ele acelerou", relatou Mota. O motorista levou o ônibus para a unidade de saúde mais próxima da região, a UPA da San Martin, mas o ex-PM acabou morrendo. Ele foi baleado na cabeça. Já o cobrador, que estava próximo ao ex-militar, foi atingido no braço direito e não corre risco de morte.

De acordo com a PM, policiais militares da 9ª CIPM foram acionados logo após receberem informações sobre uma tentativa de roubo " que resultou em dois indivíduos alvejados no interior de um coletivo". "Duas armas de fogo foram localizadas dentro do ônibus, sendo uma dentro da bolsa do ex-integrante da corporação e outra no ônibus. O veículo, uma motocicleta de dados não informados, usado pelos autores da tentativa de roubo encontrava-se no local e foi apreendida e posteriormente encaminhada à delegacia. A autoria será investigada pela Polícia Civil", diz nota da PM.

Assaltos

A Ladeira do Cacau é uma das vias de Salvador onde constantemente são registrados assaltos, segundo o Sindicato dos Rodoviários. "São vários fatores. Um deles é o fato de ser uma rota de fuga para o Subúrbio e o Lobato. Para descer ela, principalmente em dias de chuva, o ônibus tem que ir bem devagar e tem ainda os quebra-molas em que é necessário reduzir ainda mais para passar," explica Daniel Mota.

O dirigente citou alguns outros trechos considerados perigosos para os rodoviários. Além da Ladeira do Cacau, estão a Jaqueira do Carneiro, a região da Brasilgás e a BR-324 como um todo. O sindicato fez o levantamento com base em ocorrências policiais.