Motorista é preso após quase bater em viatura da PRF e tentar agredir policiais

Um motorista de 39 anos foi preso após dirigir bêbado e tentar agredir policiais rodoviários na BR 116, em Vitória da Conquista, na noite desta segunda-feira (2). Segundo informações da PRF, uma equipe fazia ronda na região quando foi surpreendida por um veículo em alta velocidade, na contramão da direção e para evitar uma colisão frontal que poderia ser trágico, a viatura foi obrigada a desviar de forma defensiva.

Depois disso, os policiais começaram a acompanhar o veículo e conseguiram interceptá-lo. Durante a abordagem, segundo a PRF, os agentes perceberam que o homem apresentava visível estado de embriaguez como olhos vermelhos, forte odor de álcool no hálito e fala desconexa.

Os policiais relataram que o motorista, de 39 anos, ofereceu resistência e se negou a sair do veículo. Estava muito exaltado e tentou agredir os policiais. Dentro do carro foram encontradas latas de cerveja.

O motorista recebeu voz de prisão, com base no crime de trânsito do art. 165 da Lei 9.503/97. Além de ser autuado por alcoolemia, foi notificado por dirigir pela contramão de direção e conduzir veículo sem cinto de segurança. O somatório das multas foi superior a R$3.500. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante.

Além de detenção por crime de trânsito, a multa por alcoolemia custa R$ 2.934,70, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O valor da multa é duplicado em caso de reincidência. Ademais, ocorre a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por um período de 12 meses.