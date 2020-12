Motorista é preso em Vitória da Conquista com 15 kg de cocaína

(Foto: Reprodução)

Um motorista foi preso no início da tarde desta quinta-feira (3) com cerca de 15 kg de cocaína escondido dentro do painel do carro, um Nissan Versa. O flagrante ocorreu na BR-116, KM 830, região de Vitória da Conquista. Quando os policiais abordaram o veículo para fiscalização, sentiram um forte odor característico da droga e resolveram fazer uma busca mais detalhada.

O condutor apresentou a documentação, sendo inclusive constatado que a sua CNH estava cassada. Durante as buscas realizadas no veículo, a equipe de policiais sentiram que nas proximidades do painel o cheiro era mais forte o que levantou a suspeita que poderia ter algum ilícito sendo transportado.

Os policiais retiraram a capa do compartimento do Air-Bag, que tinha sido removido, e encontraram, ao invés do compartimento utilizado na proteção dos passageiros, em caso de acidentes, diversos tabletes de cocaína, totalizando 15,6 kg da droga.

O condutor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária, onde também foram entregues a droga e o veículo apreendidos, para os demais procedimentos cabíveis.