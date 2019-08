Motorista embriagada invade pizzaria e mata mulher em Barreiras

Uma mulher morreu na madrugada deste domingo (25), após a motorista de um carro perder o controle e invadir uma pizzaria na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Além da vítima fatal, quatro pessoas ficaram feridas.

De acordo com o delegado Francisco Sá, que investiga o caso, no carro da motorista foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica. Ela confessou que bebeu antes de dirigir e foi presa em flagrante e levada para a carceragem da Delegacia de Barreiras, onde ficará à disposição da Justiça.

De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta das 2h30, na Avenida Benedita Silveira. A mulher que morreu e os quatro feridos eram clientes do estabelecimento e estavam sentados em uma mesa quando o carro invadiu a pizzaria.

Os feridos foram socorridos no local, por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhados para o Hospital do Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde.

A motorista, que não teve seu nome divulgado, foi autuada por homicídio culposo, lesão corporal culposa e embriaguez ao volante.