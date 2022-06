Motorista embriagado é preso após bater em caminhão no extremo oeste da Bahia

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da manhã desta quinta-feira (09), por se envolver em acidente ao conduzir um veículo estando alcoolizado. O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 894 da BR 242, em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia.

A PRF foi acionado para verificar a ocorrência do acidente por volta 05h30. Chegando ao local, os policiais verificaram a batida entre um caminhão e um carro de passeio.

Os PRFs perceberam que o condutor do carro apresentava dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, forte odor de álcool no hálito, gestos e fala alterados. A equipe realizou o teste do etilômetro resultando em 0,66 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. A dosagem no ‘bafômetro’ corresponde também a quase duas vezes o limite previsto como crime de embriaguez conforme o artigo 306 do CTB.

O homem, que também não tem carteira de motorista, foi preso por embriaguez ao volante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial de plantão para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis.