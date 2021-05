Motorista envolvido em batida que matou PM na Bahia é denunciado pelo MP

O Ministério Público estadual (MP-BA) denunciou Lázaro Almeida Lima por homicídio culposo na condução de veículo automotor, na terça-feira (11), pela morte do major da Polícia Militar Nivaldo Góes Oliva Júnior, 48 anos. Lázaro dirigia o carro que invadiu a pista contrária na BR-116 e atingiu uma moto que era conduzida pelo PM, que morreu na hora.

Segundo o MP, Lázaro estaria sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente, que aconteceu no dia 17 de abril, por volta das 19h, na altura da cidade de Cândido Sales. Ele também estava com a carteira de habilitação vencida desde 2017.

No momento do acidente, Lázaro voltava de um bar onde teria bebido na companhia do advogado. Ele dirigia a cerca de 100 km/h em um trecho onde o limite é de 80 km/h. O motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, atingindo a moto do major.

O motorista e o carona foram socorridos e levados para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde permaneceram até as 2h do dia seguinte. O teste de etilômetro, feito no momento da alta médica, mais de sete horas após o acidente, registrou que o denunciado possuía concentração de 0,08mg de álcool por litro. O limite é de 0,6 mg.

(Foto: PRF/Divulgação)

28 anos na Polícia Militar

O major era comandante da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Vitória da Conquista). Ele estava há 28 anos na PM. O corpo do major foi sepultado em Alagoinhas. Em nota, a PM lamenta a morte. "Profissional dedicado e amigo fiel, ele deixa os pais e irmãos", diz o texto.

A prefeitura de Conquista também lamentou a morte. "O major Oliva Júnior assumiu a 77ª CIPM em julho de 2019 e, desde então, com excelente desempenho, prestou um importante trabalho na segurança da população conquistense e seu falecimento é uma perda irreparável. À família, à Polícia Militar da Bahia e aos amigos, as condolências e solidariedade da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista", diz a nota.

Nas redes sociais, amigos e colegas se despediram do major. "Tomei um susto, fiquei sem chão", escreveu o Alexandre Saldanha. "Você foi uma pessoa muito especial pra mim, cada ensinamento e puxão de orelha me fez ter coragem pra vida!", continuou. "Serei eternamente grato por tudo, meu capitao, meu pai, meu herói, homem de bravura!".