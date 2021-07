Motorista fica ferido após capotamento na Avenida Orlando Gomes, em Salvador

Um veículo capotou no final da tarde desta sexta-feira (30) na Avenida Orlando Gomes, sentido Avenida Paralela, em Salvador. O motorista ficou ferido sem gravidade.



A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) isolou uma das faixas para que o veículo fosse retirado do local pelo proprietário do automóvel.



Até o último boletim divulgado pelo órgão, no final da tarde, foram registrados 5 acidentes com 4 vítimas não-fatais desde 7h desta sexta.



No começo da noite, às 19h30, de acordo com a Transalvador, a chuva deixa o tráfego intenso em vias importantes da capital, como a Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), Avenida ACM, nas imediações da Rodoviária, na Avenida Paulo VI, sentido Magalhães Neto e na Juracy Magalhães, nos dois sentidos. O mesmo ocorre nas avenidas Heitor Dias, sentido Rótula do Abacaxi, Caminho de Areia, nos dois sentidos, e San Martin, sentido Subúrbio.



Já na Avenida Tancredo Neves, sentido Orla, o tráfego é considerado congestionado, com fluidez abaixo de 25%.