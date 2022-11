Motorista morre afogado após perder o controle e cair de ponte no sul da Bahia

Um motorista morreu afogado após cair de uma ponte na BA-262, no trecho que liga Ilhéus a Uruçuca, no sul da Bahia, na manhã desta quarta-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar, durante uma curva, o condutor perdeu o controle do veículo, que bateu contra a mureta de proteção e caiu no Rio Almada.

Por volta das 9h30, policiais da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Itabuna foram acionados para atender à ocorrência.

Uma equipe do 5º Grupamento de Bombeiros Militar, de Ilhéus. também foi ao local para fazer a remoção do corpo. Após o resgate, o corpo da vítima foi deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.