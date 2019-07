Um motorista, que não teve o nome divulgado, morreu na madrugada desta quinta-feira (25) depois que o carro que dirigia bateu e caiu do viaduto da Ligação Iguatemi Paralela (LIP) na Avenida ACM.



Segundo a Transalvador, o acidente ocorreu por volta das 0h50 no sentido aeroporto.



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser encaminhada ao local, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil