Motorista morre em acidente com 4 carretas no Oeste da Bahia

Um motorista morreu em um acidente envolvendo quatro carretas no km-148 da BR-020, no distrito de Roda Velha, município de São ério, no Oeste da Bahia. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (22), segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Equipes do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/Luiz Eduardo Magalhães) e do 17° Grupamento de Bombeiros Militar (17°GBM/Barreiras) foram enviadas ao local para socorrer as vítimas.

O corpo de um dos motoristas ficou preso às ferragens. Com o choque, houve derramamento de óleo e outros materiais, e a rodovia teve de ser isolada para limpeza.

Motorista morreu em acidente (Foto: Divulgação/PRF)

O corpo do motorista foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), que será responsável pela identificação. As causas do acidente serão investigadas pela autoridade policial responsável pela rodovia.