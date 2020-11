O motorista de um carro morreu em uma batida com um micro-ônibus na BA-262, próximo a Anagé, no sudoeste baiano. O acidente aconteceu na noite da sexta-feira, segundo o 7º Grupamento de Bombeiros Militar, que esteve no local.

Não há detalhes sobre como aconteceu a batida, que foi perto de um local conhecido como Serra dos Pombos. Não há informação se outras pessoas ficaram feridas. O motorista já estava morto quando o socorro chegou.

O corpo foi retirado das ferragens pelos militares.