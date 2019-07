Motorista morre em batida entre caminhão e carreta na BR-116

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na BR-116 na manhã deste sábado (6). De acordo com a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, a batida aconteceu na altura do KM 523, em Itatim.

O motorista do caminhão, que não teve nome divulgado, morreu na batida. Outra pessoa ficou ferida e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal em Jequié.

As circunstâncias da batida serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A informação inicial é de que o motorista do caminhão acabou invadindo a via contrária e bateu frontalmente na carreta, que ainda tentou desviar, sem sucesso. A suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante.