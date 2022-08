Motorista perde controle e atinge outro veículo com caixa coletora de lixo

Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (8), uma motorista perdeu o controle do veículo por volta das 6h20, na Avenida Anita Garibaldi, em Salvador.

A mulher atingiu uma caixa coletora de lixo e arrastou o equipamento por mais alguns metros à frente, chegando à Av. Garibaldi. Sem conseguir parar o carro, a motorista ainda atingiu um outro veículo, conseguindo assim, paralisar o seu carro. De acordo com imagens da TV Bahia, o vidro traseiro ficou totalmente danificado, além da parte frontal.

Ainda segundo informações, o dono do carro que foi atingido, alegou que não tinha costume de estacionar no local onde o automóvel estava, mas que precisou colocar naquele lugar porque não achou outra vaga na noite anterior, no domingo (7).

Um outro veículo foi atingido na hora do acidente. A motorista que ocasionou toda a situação, não foi identificada.