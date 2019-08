Motorista perde o controle de carro e invade loja de conveniência na Avenida Garibaldi

Os funcionários e clientes da loja de conveniência BR Mania do Mega Posto Garibaldi, no bairro da Federação, em Salvador, levaram um susto na noite desta quinta-feira (22), quando um motorista perdeu o controle de seu veículo, da marca Citroën, e acabou invadindo o estabelecimento. A frente da loja, que era de vidro, foi totalmente destruída. O carro de cor cinza atingiu e quebrou mesas, cadeiras e objetos que estavam local. Uma pessoa, que não teve identidade divulgada, teve ferimentos leves.

Segundo testemunhas, a vítima estava no interior da loja e foi atingida por estilhaços de vidro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e auxilou no socorro. O condutor do veículo, que também não foi identificado, não se feriu.

O diretor audiovisual Pedro Santana, 40 anos, que estava no interior da loja, em uma mesa próxima ao balcão direito, e presenciou o acidente, contou ao CORREIO que levou um susto e afirmou que o funcionário do estabelecimento teve ferimentos leves. "Eu venho eventualmente nesse posto, mas foi muito louco. Estava na mesa mais do canto e poderia estar na do centro, onde o carro avançou na loja. O motorista não estava bebendo, estava de boa, fez alguma besteira com o câmbio automático do carro e avançou na loja do posto. Por sorte, a loja estava super vazia. Ele só feriu uma pessoa que estava em uma mesa mais adiante, quando ele conseguiu frear o carro. Essa pessoa teve alguns ferimentos no braço e no pescoço, que foram mais em função da quebra dos vidros da loja", contou.

Em suas redes sociais, Santana compartilhou a imagem do acidente e refletiu sobre a sorte que teve. "Amigos e amigas, eu só quero dizer uma coisa: a vida é um sopro. Foi por pouco, por muito pouco. Eu estava sentado na mesinha ali na direita. A vida segue...", escreveu.