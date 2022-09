Motorista por aplicativo é encontrado amarrado após desaparecer em Salvador

Um motorista por aplicativo foi encontrado com as mãos amarradas, na manhã desta sexta-feira (2), em uma área de vegetação na Estrada das Pedreiras, em Salvador. Uma ocorrência de desaparecimento chegou a ser registrada na Delegacia de Proteção à Pessoa, na quinta (1º), pelo irmão da vítima.

Segunda a Polícia Civil, o motorista informou que havia sido sequestrado no bairro de Boca da Mata por quatro pessoas ainda não identificadas, na última terça-feira (30). A polícia, no entanto, não informou qual foi a motivação do crime.

Após ser encontrado, o homem foi socorrido para um hospital na Região Metropolitana de Salvador. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A DPP está realizando oitivas e, ao concluir o procedimento do desaparecimento, vai encaminhar o caso à 13ª DT/Cajazeiras.