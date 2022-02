Motorista por aplicativo é morto a tiros em Itapuã

Um motorista por aplicativo morreu após ser baleado no bairro de Itapuã na na noite dessa sexta-feira (4). O crime aconteceu na Rua Engenheiro Everaldo Freitas, por volta das 21h.

Segundo informações da Polícia Militar, Jorge Alberto Albuquerque de Carvalho, 49 anos, foi atingido por disparos dentro de um carro branco. Policiais da 15ªCIPM foram acionados pelo Cicom e, ao chegarem ao local, acionaram uma ambulância do Samu. Jorge foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos.

A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). De acordo com a Polícia Civil, oitivas estão sendo realizadas para localizar testemunhas do crime e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na elucidação e identificação de autoria. Guias de perícia e remoção foram expedidas.