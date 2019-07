Motorista por aplicativo é preso com carro roubado em Salvador

Um motorista por aplicativo foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira (4), dirigindo um carro roubado. O flagrante foi registrado por volta das 11h, nas imediações do bairro de Valéria, em Salvador. O homem, que tem 35 anos, não teve a identidade divulgada.

Segundo a PRF, tudo começou quando o motorista abasteceu o Chevrolet Prisma em um posto de combustível e fugiu sem fazer o pagamento. O local exato não foi informado. Funcionários avisaram aos policiais e os investigadores contactaram outros colegas.

Pouco depois, o mesmo motorista invadiu a praça de pedágio de Simões Filho, na Região Metropolitana, e recebeu ordem de parada pelos agentes federais. Ele tentou fugir pelo acostamento, mas não conseguiu e foi preso.

Depois de revistar o carro, os policiais descobriram que o veículo era clonado. As placas originais, que possuem registro de roubo, haviam sido trocadas para burlar a fiscalização. Questionado, o homem informou que alugou o carro para trabalhar como motorista particular em um aplicativo. A empresa não foi divulgada. Ele foi detido e encaminhado juntamente com o automóvel apreendido à delegacia de polícia judiciária.