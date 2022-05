Motorista por app que desapareceu após aceitar corrida em Ilhéus é encontrado morto

O motorista de transporte por aplicativo identificado como Sátiro Menezes, que desapareceu na última sexta-feira (13), após aceitar uma corrida, foi encontrado morto na noite de segunda-feira (16) em Serra Grande, distrito de Uruçuca. O local era o destino da viagem que ele aceitou fazer.

O corpo de Sátiro Menezes, que também era conhecido como John, foi encontrado com marcas de tiro. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

O veículo do motorista já havia sido achado no domingo, no bairro de Conquista, em Ilhéus. O carro estava com a placa adulterada quando foi localizado.

Sátiro foi visto pela última vez no bairro Parque Infantil, quando aceitou a corrida para Serra Grande, onde o corpo acabou sendo localizado.

A 1ª Delegacia de Ilhéus investiga o crime e expediu os guias de perícia e remoção do corpo, que foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade.