Motorista quase perde pênis ao bater carro enquanto dirigia recebendo sexo oral

Se dirigir ao celular já é perigoso, imagine realizando uma atividade que provoca ainda mais distrações? Um casal fã do perigo, no entanto, decidiu se arriscar mesmo assim e o resultado foi um acidente de carro enquanto o motorista recebia um sexo oral.

A batida foi na cidade de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, na noite da última quinta-feira (2).

Por sorte, ninguém se feriu a ter algum risco de morte. No entanto, a maior vítima do acidente foi o órgão sexual do condutor, que teve uma grave lesão e quase precisou ser retirado por ser sido mordido pela mulher na hora da batida.

A passageira do carro, cuja identidade não foi revelada, estava praticamente nua no carro. Ela teve ferimentos leves na batida com a van. O reflexo fez com que ela mordesse o pênis com força,contou a emissora 10News, afiliada da rede ABC.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram o casal ainda seminu. Já os dois ocupantes da van de entregas tiveram ferimentos leves.

Ainda não se sabe se o casal será indiciado.