Motorista que atropelou motoboy tinha sinais de embriaguez e estava com CNH vencida

O motorista que dirigia o carro que atropelou e matou o motoboy Carlos Parreira Abade, 38 anos, tinha sinais de embriaguez e estava com a carteira de habilitação vencida desde novembro de 2019, segundo a polícia. O atropelamento aconteceu na noite desse sábado (27), em um viaduto da Avenida ACM. O nome do motorista não foi divulgado pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, o condutor do carro estava na contramão quando atingiu o motociclista, que trabalhava fazendo entregas para um aplicativo de delivery. Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após a morte do entregador, testemunhas agrediram o motorista do carro, que tentou fugir do local. Ele acabou sendo presos por policiais militares e conduzido até a Central de Flagrantes, onde foi autuado.

Ele vai responder por dirigir sob efeitos de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, e pelo crime de praticar homicídio culposo na direção de veículo, sob a influência de álcool ou outra substância que determine dependência, crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele passou por exames de lesões e está à disposição da Justiça.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o carro ficou completamente destruído após a batida e o veículo ficou parado a muitos metros de distância da moto e do corpo do entregador. Pedaços do veículo ficaram espalhados na via.