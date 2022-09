Motorista que oferecia 'teste de fidelidade em motéis' paralisa serviço após ameaças

A motorista Elizandra Regina Cândido, 47, que fez sucesso após oferecer diversos serviços além da corrida, incluindo flagrantes em maridos e namorados infiéis, parou com o serviço. Em entrevista ao Uol, ela afirmou que recebeu ameaças de homens desmascarados pelo esquema.

Ela, que mora em São Vicente (SP), revela que a fama fez ela conseguir ainda mais clientes, que a acionavam para serviços mais simples, como levar crianças até a escola e adolescentes até festas. Mas depois de receber ligações ameaçando até mesmo agredi-la fisicamente, ela tomou a decisão de não se envolver mais com demandas sobre relacionamentos.

"Com muitas reportagens eu fiquei muito conhecida, meu carro ficou muito conhecido, então muitos homens me ligavam, porque meu WhatsApp é bastante público, e me ameaçavam, falando que eu era destruidora de lares, fofoqueira, perguntando quem era eu para estar me intrometendo na vida deles", disse ao Uol.

"Eu não era detetive, elas queriam seguir os companheiros, me pagavam para estar ali com o carro e eu prestava esse serviço. Mas eu comecei até a ficar com medo, um deles disse até que ia fazer meu corpo de taco de baseball e quebrar meu carro com meu corpo, isso me apavorou muito, porque eu tenho filhos. Foi nesse momento que eu falei: 'Não, eu preciso parar com isso'", completa.