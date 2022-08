Motoristas dirigem na contramão para fugir de assalto na Bonocô

Uma tentativa de assalto terminou em acidente de trânsito na Avenida Bonocô, na noite dessa terça-feira (23). Segundo a Polícia Militar, um dos motoristas alegou que foi abordado por bandidos e que para fugir do assalto, bateu em outros dois veículos.

Ao perceberem a ação, motoristas que estavam no local, transitaram por alguns metros na contramão. Policiais militares da 58ª CIPM foram acionados e estiveram no local, onde colheram o depoimento do motorista.

A vítima do suposto assalto contou que foi abordado por dois homens e uma mulher armados em um veículo prata. Segundo ele, os criminosos fugiram sem concretizar o roubo.