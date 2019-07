Motoristas do transporte alternativo fazem manifestação em Salvador

Motoristas do transporte alternativo de Salvador realizam na manhã desta segunda-feira (22) uma manifestação em defesa da regularização da atividade. Cerca de 150 vans sairam por volta das 9h do Wet’n Wild na Avenida Paralela em direção ao Ministério Público Federal no Centro Administrativo da Bahia. Logo após, as vans seguirão para a Prefeitura de Salvador na Praça Municipal.

Os trabalhadores questionam a vigência da Lei 13.855/19, que aumenta a punição para os transportes alternativos. A lei altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), classificando o transporte alternativo como infração gravíssima.

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) as vans tomam a via da esquerda da avenida que possui trechos com seis e cinco faixas. Com isso, o trânsito tem pontos de lentidão na região da Avenida Paralela, sentido Centro.