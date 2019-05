Motoristas lotam postos por gasolina pela metade do preço em Salvador

Motoristas de 215 veículos, entre carros e motos, participaram na manhã deste sábado (25) do dia D da campanha Feirão do Imposto, uma ação conjunta da Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia (AJE) e da empresa Petrobahia, que movimentou os postos Gameleira, na Av. Suburbana, e Mataripe, no Vale do Ogunjá, em Salvador.

Os dois postos que participaram da ação comercializaram hoje 5 mil litros de gasolina cada um, com valor final reduzido, sem repasse de impostos para o consumidor. A redução é de 53%, e cada cliente poderia abastecer com limite de R$ 50 para carros e R$ 20 para motos, com o valor da gasolina comum saindo a R$ 2,09. Nessa sexta-feira, em muitos postos de Salvador, o litro da gasolina comum estava saindo por R$ 4,66, uma diferença de R$ 2,57.

Criada em 2003, em Joinville (SC), pelo Núcleo de Jovens Empresários da Associação Empresarial de Joinville (ACIJ), a ação tem como tema “Menos é mais”.

Felipe Ferreira, estudante, levou a moto para abastecer (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

De acordo com a presidente da AJE, Maria Brasil, a finalidade da ação é mostrar para o consumidor a alta carga tributária que incide sobre o produto e criar consciência no cidadão, despertando o interesse pelo acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. Para ela, a campanha serve como um alerta à população.

“Precisamos despertar a sociedade para refletir sobre o quanto pagamos em impostos e qual o valor real do que consumimos. Hoje, os clientes puderam abastecer até 23,5 litros, no valor de R$ 2,09, e nossa equipe fez um controle através de adesivagem dos veículos. No total, foram 190 carros e 25 motos adesivadas e aptas a consumirem o combustível com esse desconto”, destacou Maria.

Para o diretor comercial da Petrobahia, Thiago Andrade, a ação é de suma importância para a empresa, que já patrocina o evento há 8 anos, disponibilizando o combustível para o posto, que fica responsável em realizar a ação integrada com a AJE. “A gente disponibiliza esses 5 mil litros e pagamos todos os impostos, nós assumimos esse compromisso para o consumidor. Os tributos não deixam de ser pagos, nós só oferecemos o combustível em uma condição diferente para o consumidor”, explicou Thiago.

Madrugaram

Casado e pai de uma filha, o morador do Engenho Velho de Brotas, o agente de higienização José Paulo Cruz, 34 anos, conta que utiliza seu veículo somente para passear com a família. Para ele, carro hoje em dia virou artigo de luxo, por conta do alto preço da gasolina. Mas, quando soube pela TV que teria a promoção no valor da gasolina, se preparou e chegou ainda na madrugada deste sábado para garantir a senha.

“É uma oportunidade maravilhosa. Eu cheguei aqui por volta das 3h30, já tinha muita gente, mas consegui a senha 84. Dá para abastecer meio tanque e garantir o passeio do final de semana com a família. É uma diferença enorme para o preço do dia a dia, temos que aproveitar”, afirmou José, que diz que abastecia apenas 11 litros com R$ 50 e agora pode colocar metade do tanque.

Para o Eletromecânico Elvis Lopes, 36, que chegou por volta das 4h10 e já encontrou uma longa fila para o abastecimento quando ainda estava na AVenida Vasco da Gama, a ação é uma iniciativa bacana e acredita que mais postos poderiam aderir à campanha.

Posto vendeu 5 mil litros de gasolina com 50% de desconto (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

“Eu uso meu carro para tudo: trabalho, passeios de finais de semana, e gasto muita gasolina. É uma oportunidade maravilhosa. Em virtude da crise que a gente atravessa, nada mais justo que uma iniciativa como essa. Acho até que deveriam ter em mais postos, não só esses dois da ação, que por sinal, é muito bem organizada”, contou Elvis, que agora poderá abastecer 10 litros a mais do que de costume.

Dos 25 motoqueiros que aguardavam a adesivação de controle, o estudante Felipe Ferreira, 24, chegou às 4h e era o número 26 da fila quando foi encerrada a distribuição das senhas para o abastecimento das motos. No entanto, após longa conversa com os organizadores, Felipe e mais outros 11 motoqueiros conseguiram uma exceção e finalmente foram adesivados.

“Quando chegou a minha vez, as senhas acabaram. Eu precisei contestar e pedir muito por mim e pelos outros motoqueiros que estavam aqui. Pensei que não íamos conseguir. Acordei cedo e vim para cá tentar conseguir essa senha e finalmente chegou a minha vez”, revelou Felipe, que aguardava abastecer seus quase 10 litros de gasolina com o limite de R$ 20 que tinha.

Embora as 215 senhas já tivessem acabado, o taxista Edvaldo Pereira, 53, que trabalha todos os dias na Barra, era o último da fila de carros, e não sabia do encerramento das senhas quando resolveu parar na fila para tentar a sorte. “Não sabia que tinha acabado. Estava na padaria e vi na TV, cheguei e vi a fila, quis tentar a sorte. Eu passo aqui todos os dias, se não conseguir abastecer com esse valor, vou no posto da frente e coloco do preço normal. Eu gostei da ideia, é uma ação legal para as pessoas participarem, tomara que tenham outras”, afirmou o taxista.

