Motoristas por aplicativo fazem protesto contra categorias promocionais em Salvador

Motoristas por aplicativo fizeram um protesto na manhã desta segunda-feira (1º) em Salvador, saindo em carreata pela Avenida Paralela. O trânsito na região ficou complicado, mas segundo a Transalvador a situação já foi normalizada.

Os carros seguiram no sentido da Avenida Tancredo Neves, ocupando quatro pistas. O motivo do protesto é uma categoria promocional que foi adotada pelos dois grandes apps de transporte, 99 e Uber. Os motoristas afirmam que essas novas categorias diminuíram o valor pago pelo cliente e, consequentemente, o repassado a eles.

A UberPromo e a 99Poupa são categorias que oferecem corridas mais baratas. As viagens mais econômicas são oferecidas em horários menos concorridos.

Em nota, a 99 diz que está aberta a diálogo com os motoristas e que investiu no lançamento de novos produtos, com mais ferramentas e segurança para os parceiros. Um deles é justamente o 99Poupa, "uma categoria que visa possibilitar novas opções de ganhos em períodos de baixa demanda e fora do horário de pico, além de garantir preço acessível e mais proteção no deslocamento de passageiros", diz o texto.

A empresa lembra que o motorista "tem a liberdade de escolher ou não habilitar a categoria 99Poupa, sem qualquer tipo de restrição, podendo desativá-la a qualquer momento. Ao habilitar o produto, o motorista ainda conta com a nova função 'trip picker', um recurso que permite ao condutor acessar uma lista de corridas disponíveis com o 99Poupa e optar pela que achar mais conveniente para aquele momento, seja por valor, ponto de partida ou destino, podendo maximizar ainda mais seus ganhos", diz.

O CORREIO procurou a Uber e aguarda posicionamento.