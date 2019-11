Motorola lança celular Moto E6 Play no Brasil por R$ 699

A Motorola lança no Brasil um novo smartphone de entrada. O Moto E6 Play tem tela de 5,5 polegadas, vem com leitor de digitais e uma bateria de 3.ooo mAh. O preço sugerido para o aparelho é de R$ 699. As cores cinza e azul serão vendidas e o telefone chega essa semana às lojas.

O processador é quad-core e a memória é de 2 GB de RAM. O armazenamento oferecido é de 32 GB, expansível por microsd. A tela é HD+. As configurações, embora ainda básicas, são melhores que do antecessor, o Moto E5 Play. O celular vem rodando Android 9 Pie Padrão.

O aparelho tem acabamento traseiro de plástico. O leitor de digitais fica no logo da Motorola. A câmera frontal é de 5MP e a traseira de 13 MP.

O telefone já está à venda na loja virtual da Motorola, parcelado em até oito vezes, ou or R$ 615,12 à vista.

Ficha: