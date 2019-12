Movimento pela Paz, com Divaldo Franco, é realizado em quatro locais de Salvador

O Movimento Você e a Paz, idealizado pelo líder espírita Divaldo Franco, é realizado a partir desta quarta-feira (11), a partir das 19h30, no Largo de Roma (Praça Irmã Dulce), em Salvador. O evento está na 22ª edição e será realizado, ainda, no Jardim dos Namorados (13/12), Dique do Tororó (15/12) e Farol da Barra (19/12). A entrada é gratuita.

O movimento, que acontece a poucos dias dos festejos natalinos, é um trabalho sem fins políticos ou religiosos, com objetivo de oferecer uma visão ecumênica, evidenciando a necessidade de paz íntima. A celebração conta com as presenças de representantes das religiões Católica, Espírita, Seicho No Iê, Presbiteriana, Islâmica e Religiões Afro.

Anfitrião, o médium Divaldo Franco comentou em entrevista ao CORREIO que, quando idealizou a campanha, aos 70 anos, queria ofertar atenção e amor.

"O objetivo é demonstrar que a paz é possível. Mas essa paz é interior. Por isso, o nome, 'Você e a paz'. O Brasil não está em paz. O número de mortes por acidentes de trânsito e assassinatos ultrapassa 120 mil anualmente, então não estamos em paz. Nosso movimento não tem cor religiosa, nem compromisso político. Nosso papel é trabalhar por uma civilização mais feliz", destacou.

Divaldo Franco é o idealizador do Movimento Você e a Paz

(Foto: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO)

A proposta da não violência, que teve início na Praça do Campo Grande, em Salvador, em 1998, já acontece em diversos estados e dezenas de países. Além do Brasil, o Movimento pela Paz é realizado também em 11 países, entre eles Portugal, Paraguai, Colômbia, Suíça, Espanha, França, Inglaterra, Peru, Bolívia, e Estados Unidos.

Divaldo Franco é também fundador da Mansão do Caminho, casa onde são realizados projetos sociais importantes da área da saúde e da educação, no bairro de Pau da Lima, na capital baiana.

Serviço

22º Movimento Você e a Paz - 2019

Entrada gratuita

11/12 (quarta-feira)

19h30 - Largo de Roma, Praça Irmã Dulce

13/12 (sexta-feira)

19h30 - Jardim dos Namorados

15/12 (domingo)

18h - Dique do Tororó

19/12 (quinta-feira)

18h - Farol da Barra