Movimento Sem Teto convoca militância para desbloquear estradas em todo país

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) divulgou uma nota convocando a militância para desbloquear as estradas que foram interditadas por manifestantes que não aceitam o resultado das eleições. De acordo com a nota, a orientação é fazer protestos com o intuito de liberar as estradas.

"A coordenação nacional do MTST orienta sua militância nos estados a organizar manifestações para desbloquear as principais vias de acesso, exigindo o respeito às eleições", diz o texto.

O movimento também cita a posturada Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante os atos, que começaram no domingo (30), logo após a confirmação da vitória de Luis Inácio Lula da Silva. "Desde domingo, observamos no país travamentos que contestam o resultado eleitoral e pedem intervenção militar. Tais protestos acontecem com a complacência de forças de segurança, como a PRF", diz o movimento.

O MTST diz ainda que espera que não haja conflito nas manifestações. "Esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo".

NOTA DO MTST



Nos últimos 4 anos, observamos no Brasil a construção de um governo autoritário, fascista. Foram inúmeras as manifestações de desrespeito aos princípios democráticos, com ataques à imprensa, ao livre direito de manifestação, às instituições e ao sist. eleitoral. — MTST (@mtst) November 1, 2022

Atuação da PM

O ministro do do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou, nesta terça-feira (1°), que políciais militares dos estados se desloquem às rodovias federais para desobstruir as estradas durante as intervenções.

Até o momento, segundo o G1, há cerca de 227 rodovias federais bloqueadas em todo o Brasil. O ministro já tinha determinado que os agentes adotassem medidas necessárias para que ocorresse o desbloqueio das vias.