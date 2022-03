Movimento Vai Ter Gorda realiza ato na Ponta do Humaitá

Integrantes do movimento Vai Ter Gorda fizeram um ato na Ponta do Humaitá, em Salvador, neste domingo (13). Batizada de Março Mulher e Empoderamento de Mulheres, a ação teve como objetivos o enfrentamento ao preconceito contra pessoas gordas, a ênfase em histórias de pessoas que venceram a covid e o lançamento de moda praia e moda casual plus size.

As mulheres usaram apenas biquínis e duas modelos profissionais participaram do protesto. A representante do movimento, Adriana Santos, contou que as mulheres que fizeram a ação tiveram covid-19 e estavam celebrando a vitória contra o vírus. Ela também destacou a necessidade de enfrentar a gordofobia.

“Estamos exaltando a nossa liberdade, a beleza, as curvas e esse cenário lindo da nossa cidade. Vieram algumas meninas de fora da Bahia. Elas são de Pernambuco. Estamos fazendo esse eixo entre os dois estados para reforçar a luta contra a gordofobia e pensar ações que valorizem o corpo gordo, a dignidade de mulheres gordas, os acessos e os direitos”, contou.

Os integrantes disseram que estavam completamente imunizados e enfatizaram a necessidade da população se vacinar para poder se proteger do vírus que já foi responsável por mais de 650 mil mortes somente no Brasil.