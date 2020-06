MP apura omissão de aumento de casos de covid-19 em São Gonçalo dos Campos

O Ministério Público estadual instaurou, na segunda-feira (8), uma portaria para apurar a omissão e falta de transparência pelo governo municipal de São Gonçalo dos Campos quanto aos casos do novo coronavírus na cidade. Segundo Ítala Maria Braga, promotora de Justiça, a prefeitura local não divulgou a recente morte de uma pessoa vítima de covid-19, retratando o caso, ainda, como suspeito.

Ainda de acordo com a promotora, a administração municipal não tem informado sobre as providências tomadas e o emprego das verbas públicas diante do crescente número de infectados confirmados.

Os boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde (Sesab) apontam que São Gonçalo dos Campos passou de 115 casos notificados no dia 28 de maio para 169 no último dia 6, enquanto os confirmados saíram de sete para 18 no mesmo período. O registro da morte não consta nos levantamentos.

A promotora pediu que o município envie documentação e informações que expliquem o “descompasso entre os boletins divulgados e o crescente número de casos” e sobre “eventuais modificações” que tenham gerado falta de transparência. Inclusive, quanto à morte da paciente com covid-19, que foi atendida em hospital municipal.