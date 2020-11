MP-BA denuncia suspeito de atacar cabeleireiro por tentativa de latrocínio

Rauan foi atacado a facadas e pedradas em 20 de outubro (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou por tentativa de latrocínio o suspeito de agredir o cabeleireiro Rauan Pereira dos Santos, 29 anos. A denúncia contra Erisson Tiago dos Santos Silva foi apresentada na segunda (9). A vítima continua internada no Hospital Geral do Estado (HGE), mas já saiu do coma induzido.

O Ministério Público também fez a representação com pedido à Justiça de internação provisória do adolescente de 16 anos, que também é suspeito de realizar o ataque, pela “gravidade do ato infracional cometido”, segundo a procuradoria. Tanto o jovem quanto Erisson, que tem 19 anos, confessaram ter cometido o crime de tentativa de latrocínio contra o cabeleireiro

O inquérito do crime foi concluído pela Polícia Civil e enviado no dia 29 de outubro ao Ministério Público da Bahia (MP-BA). Erisson foi preso e o adolescente de 16 anos foi encaminhado para a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude do MP-BA.

A dupla apedrejou e esfaqueou o cabeleireiro na casa dele no bairro de Vila Rui Barbosa, em Salvador, em 20 de outubro. Para a 3ª Delegacia (Bonfim), não há indícios de participação de outras pessoas.

Os dois acusados foram encontrados pela Polícia Militar com a moto e alguns pertences de Rauan em 24 de outubro, no bairro do Uruguai. No dia 26 do mesmo mês, Erisson teve a prisão preventiva decretada. Os suspeitos não têm passagens pela polícia.

Segundo um dos melhores amigos de Rauan, Ronan Nascimento, o cabeleireiro espera uma vaga para ser transferido para um quarto de UTI semi-intensiva no HGE. Ele faz sessões de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional.

Ainda de acordo com Ronan, Rauan trata a pneumonia que pegou no hospital. O cabeleireiro está consciente e já consegue se sentar. “Mandaram recado para ele por áudio e ele reconheceu a voz de todos”, conta o amigo da vítima.

Com o ataque, Rauan teve o rosto desfigurado, os pulmões perfurados, ossos quebrados, crânio cortado e traumatismo craniano. Ronan informa que o amigo passou por uma cirurgia no crânio. A vítima foi encontrada agonizando na sala de casa por um vizinho que escutou os gritos vindos do imóvel.