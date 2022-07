MP dá detalhes do inquérito da perseguição contra Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

O inquérito que indiciou o português Luís Mário Monteiro Piçarra, suspeito pelo crime de perseguição contra Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, foi redistribuído pela juíza Simone Cavalieri Frota, para uma vara criminal.

A magistrada estabeleceu que o procedimento foi instaurado para investigar não só como perseguição, mas também como injúria e lesão corporal. Segundo o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva, no inquérito, “há inúmeros delitos a serem melhor apurados, especialmente para caracterizar alega perseguição há meses, bem como dinâmica dos fatos superficialmente narrados”.

O caso

Tudo aconteceu em fevereiro desde ano, quando Paolla e Diogo prestaram um BO na 16º Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, com a alegação de que o suspeito tinha entrado no condomínio da atriz e fez várias ameaças com uma arma que ele possui porte.

Além disso, Luís Mário teria importunado a famosa pelas redes sociais, marcando diversas páginas de órgãos oficiais, como Polícia Civil, Polícia Federal e Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Paolla deseja representar contra o suspeito, por se sentir ameaçada constantemente com as mensagens que recebia nas redes sociais. Ela entende que é vítima de violência psicológica pelo fato de ser mulher e pessoa pública. A atriz pediu medidas protetivas de afastamento e proibição de qualquer forma de contato com o português.