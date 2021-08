MP decide não se opor à realização de evento-teste em Salvador

O Ministério Público da Bahia realizou uma reunião para debater questões do evento-teste que é planejado para ocorrer em Salvador na próxima quinta-feira (26) - a data ainda não foi confirmada oficialmente pela prefeitura. Após o debate, o órgão informou que não irá se opor à realização da festa. Participaram do encontro a promotora Rita Tourinho e representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Saltur.

No último dia 20 de julho, o MP tinha oficiado a prefeitura questionando sobre a pertinência sanitária da realização deste evento. Desta vez, o órgão não irá interferir, uma vez que a Secretaria Municipal de Saúde aprovou os protocolos de prevenção à desseminação da covid. Além disso, ocorreu o avanço da vacinação na cidade e, até o próximo sábado, todos os adultos com idade a partir de 18 anos terão o imunizante à disposição.

"Durante o encontro, os empresários apresentaram os protocolos sanitários já aprovados pela SMS e informaram que realizarão a testagem anterior e posterior dos participantes do evento. A Secretaria de Saúde se comprometeu a analisar os dados que serão disponibilizados pelos empresários após a festa. Além disso, foi informado que todas as pessoas que vão participar do evento assinarão um termo de compromisso, no qual assumem que vão se submeter à testagem. O evento deverá contar com todas as regras de distanciamento", informou o MP por meio de nota.

Diante do que foi apresentado, Rita Tourinho concluiu que o evento, "apesar de não ser considerado um evento teste porque não é acompanhado por instituição científica, é um evento de testagem que pode ser realizado com o aval do Município". Segundo a promotora, a festa poderá ocorrer mesmo que esteja em desacordo com o decreto estadual, que não permite eventos com mais de 300 pessoas, porque, dentro dos moldes apresentados, ele é possível.

O objetivo da prefeitura é reunir cerca de 500 pessoas, todas vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, na área aberta do estacionamento do Centro de Convenções, com a presença de convidados. A ideia é que seja um evento com 3h de duração com duas grandes atrações da música nacional compondo a grade, que terá abertura, show nº1, intervalo com apresentação de DJ, show nº2 e encerramento. Também está definido que os convidados entrarão por cinco acessos diferentes, para evitar aglomerações.

Algumas situações já recorrentes farão parte do cenário: totens de álcool gel, medição de temperatura na entrada para barrar pessoas que estejam acima de 37,8ºC e pontos de higienização. Serão utilizados aplicativos, sites, QR Codes e reconhecimento facial, por exemplo, para controlar a entrada no evento, o acesso aos banheiros e a compra de alimentos e bebidas.