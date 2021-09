MP denuncia vereador que usou arma para ameaçar motorista em briga de trânsito

O investigador de Polícia Civil Joaquim Froes Rezende foi denunciado pelo Ministério Público estadual por crime de ameaça contra duas pessoas, no município de Planalto, no sudoeste da Bahia, onde é vereador.



De acordo com o promotor de Justiça Ruano Leite, autor da denúncia, no dia 9 de setembro de 2020, o vereador empunhou sua arma de fogo e xingou por diversas vezes as duas vítimas durante um conflito de trânsito na Avenida John Kennedy. Ele teria parado seu carro ao lado de um caminhão, fechando a via, e se negado a desobstruir a avenida após um terceiro carro buzinar pedindo passagem.



O vereador, alegando que o caminhão que impedia o tráfego, chegou a apontar uma arma para o condutor do veículo. O promotor Ruano Leite pediu à Justiça que determine medida cautelar para proibir o vereador de manter contato com as vítimas e as testemunhas durante a fase de coleta de provas. O promotor ainda afirma que o vereador tem antecedentes criminais e poderia utilizar das prerrogativas dos cargos policial e político para tornar a fazer ameaças.



O crime de “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave” é previsto pelo artigo 147 do Código Penal, com pena de detenção de um a seis meses ou multa.