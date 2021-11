MPF vai à Justiça por passaporte da vacina em eventos da Lei Rouanet

O Ministério Público Federal (MPF) acionou a Justiça para permitir que eventos culturais promovidos com financiamento da Lei Rounet possam exigir apresentação do passaporte da vacina.

A ação questiona uma portaria da Secretaria de Cultura da segunda-feira (8), que veta a exigência do passaporte em projetos apoiados pela Rouanet.

Agora, a 3ª Vara Federal Cível do Distrito Federal vai analisar o caso.

O passaporte funciona como uma medida que permite acesso a determinados ambientes somente de pessoas que já tomaram a vacina a contra a covid-19. O governo Bolsonaro tem se posicionado contra a exigência e a medida ligada à Rouanet veio do secretário Mário Frias.

A procuradora Ana Carolina Roman argumenta na ação que não cabe à Secretaria de Cultura interferir e determinar que medidas devem ser tomadas contra a covid-19.

"A norma, além de estar em descompasso com o que se espera dos órgãos públicos no atual cenário epidemiológico, está maculada de outros vícios que impedem a produção de seus efeitos no ordenamento jurídico”, diz.