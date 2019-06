MPT abre inquérito sobre causas de acidente em aeroporto de Salvador

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que vai investigar a morte do engenheiro eletricista Elison Santos Barbosa, 35 anos, ocorrida na tarde desta quinta-feira (20), durante a manutenção da pista principal do Aeroporto Internacional de Salvador. O inquérito foi aberto nesta sexta-feira (21) pelo MPT e tem como objetivo apurar as responsabilidades do acidente de trabalho e a ocorrência de eventuais descumprimentos de normas de saúde e segurança do trabalho.

Em nota, o órgão informou que o eletricista foi vítima de uma descarga elétrica. “A pista principal do aeroporto chegou a ficar fechada para pousos e decolagens depois que uma obra realizada durante a madrugada causou o desligamento da sinalização luminosa em seu entorno, que serve de guia para os pilotos durante os pousos e decolagens, principalmente à noite. Ao tentar fazer a religação, o engenheiro teria tocado um quadro elétrico que julgava estar desenergizado e levou o choque”, diz a nota.

(Foto: Reprodução/TV Bahia)

Auditores-fiscais do trabalho, vinculados à Superintendência Regional do Trabalho da Bahia, estiveram nesta sexta no local para iniciar as investigações sobre as responsabilidades do acidente, mas não conseguiram ouvir testemunhas nem os detalhes da ocorrência. O MPT vai retornar ao local na próxima semana. Ainda não foi definido o procurador responsável, mas o inquérito do MPT vai reunir também os relatórios do DPT e da auditoria fiscal do trabalho.