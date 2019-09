Mucugê recebe Feira das Artes neste sábado (14)

A 5ª edição da Feira das Artes acontece neste sábado (14), no município de Mucugê, na Chapada Diamantina, a partir das 16h.

A feira será realizada no Largo da Igreja de Santo Antônio, na Rua do Cruzeiro, que fica no Centro Histórico. As inscrições podem ser feitas durante o evento.

Nessa edição, a feira vai contar com atrações artísticas em um palco aberto do Sarau do Sincorá, a exemplo da apresentação do coral Pequenos Cantores de Mucugê e da dança do Studio AnaDança.

No palco, também se apresentam o grupo de capoeira Corda Bamba, DJ VirguLinux e o som na radiola, oficina de fantoches, além de atividades para crianças e música ao vivo com Marina e Lucas Mattos.

A Feira das Artes é promovida pela Produtora Colaborativa da Chapada, Teatro Provocação, Restaurante Capim Rosa Chá e o Armazém do Meu Avô. As inscrições podem ser feitas no local.

Programação

16h – Atividades para Crianças com Patrícia Bastos;

16h30 – Oficina de Fantoches com Livian e Lisi;

17h30 – Sarau do Sincorá com palco aberto

18h30 – DJ VirguLinux e o Som da Radiola

19h00 – Roda de Trocas Solidárias

19h30 – Grupo corda bamba organizado pelos estagiários Ivan e Som

20h30 – Música ao vivo com Marina e Lucas Mattos