Mudanças no rosto de Flay, do BBB20, viram meme nas redes sociais

Ex-participante do Big Brother Brasil 20, Flayslane está feliz da vida com sua rinoplastia. Ao longo desta semana, ela vem exibindo o novo visual, comemorando o resultado do procedimento. A transformação, contudo, acabou virando meme na internet. É que os seguidores da paraibana fizeram uma investigação e descobriram outras mudanças no passado da cantora.

Vários internautas compartilharam fotos antigas de Flay, mostrando as diferenças da ex-BBB ao longo dos anos. Teve até comparação com o filme Fragmentado, em que o protagonista possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo, apenas com o pensamento. Outras pessoas brincaram que a cantora teve 'fases' diferentes.

Na maioria das postagens, há quatro fotos da paraibana. A primeira mostra Flay ainda adolescente, na fila para as audições de um programa de calouros. Na segunda, ela já está com o rosto mudado e um pouco mais fino. Na terceira, a cantora exibe com o look com o qual entrou no BBB20. E, na quarta e última, já com a rinoplastia feita, com o nariz arrebitado.