Mugni reforça vontade de subir e pede aos torcedores do Bahia: 'Não desanimem'

O Bahia teve duas chances seguidas de garantir a vaga antecipada na próxima edição da Série A, em jogos em casa. Mas o tricolor só empatou com Vila Nova e Guarani e adiou o acesso. Agora, resta uma última chance, contra o CRB, em Maceió. Autor do gol tricolor contra o Bugre, o argentino Lucas Mugni pediu ânimo para a torcida. Ele reforçou que o importante é subir, independente da rodada.

"Eu quero subir. Botei na cabeça no início do ano que queria subir. Não botei na cabeça que queria subir fazendo gol, que queria subir na rodada 30, nada disso. Eu queria subir", disse, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (3).

"Então o torcedor não pode desanimar. O objetivo está perto. Falta uma rodada e o objetivo ainda pode ser alcançado. Não são todos os times que chegaram na última rodada tão perto do objetivo, então isso é muito bom. Não temos que sofrer pelo que passou. Ficar feliz que estamos próximos de subir para a primeira divisão", completou.

O jogo contra o CRB está marcado para domingo (6), às 18h30, no Estádio Rei Pelé, pela 38ª e última rodada da Série B. O Bahia depende apenas dele para confirmar a vaga na primeira divisão. O time está 3ª colocação, com 59 pontos, e um empate garante o retorno à elite sem depender de outros resultados. Para Mugni, o importante é focar na partida, deixando de lado o entorno.

"Nossa postura deve ser de enfrentar o jogo, como se fosse o primeiro do ano. A gente querendo vencer, sabendo que vai enfrentar um rival difícil, na casa dele. Mas com a gente fazendo o nosso jogo, jogar com a bola, atacar. Isso é primordial. Esquecer todo o entorno, quanto a subir, a ser a última rodada. Esquecer tudo isso e jogar", afirmou.

Mugni, aliás, foi um dos jogadores remanescentes da temporada 2021, que terminou com o rebaixamento do Bahia à Série B. Depois de um período com ausências, ele começou a ganhar sequência e engrenou. Agora, quer comemorar a volta por cima com o acesso à elite.

"Eu aceitei esse desafio. Tanto eu como vários companheiros que ficaram. Acho que foi um ano muito difícil no começo, mas, depois, conseguimos jogar felizes, e foi muito bom. Essa é minha vida, sou um cara resiliente. Me senti parte fundamental quando o time caiu, e queria ajudar dentro de campo, para subir. Graças a Deus, consegui jogar muito", afirmou.

Perto do fim do contrato com o Bahia - o vínculo é até o término da atual temporada -, Mugni aproveitou para mandar um recado à diretoria do Bahia:

"Sinceramente, o interesse, eu vou dizer, sou muito feliz aqui".

"Como você falou, eu decidi ficar quando o time caiu, porque eu estava sendo feliz. Eu fiquei um pouquinho triste, porque eu queria ajudar o Bahia a subir. Sinceramente, agora, esquecer um pouquinho disso, meu foco passou a ser esse acesso. Esses dias foram só pensando no acesso. Depois, a gente vê. Mas acho que vai dar o melhor para todos", garantiu.

Confira outros trechos da entrevista de Lucas Mugni:

Obrigação de subir

Ficamos o dia do jogo e o dia seguinte, talvez, tristes por não conseguir esse acesso. Mas, na semana do treino, ficamos muito felizes, porque a gente ainda está com possibilidade de subir. A gente ainda estava com a possibilidade nessa última rodada, empatamos e demos um passo para frente. E a gente ainda está com essa possibilidade, e a gente vem muito confiante para isso.

Experiência

Experiência não é sinal de velho, né?! Eu sou novo ainda, comecei a jogar cedo. Mas sim, tento passar calma. Passar para os mais jovens, para todo mundo, o que precisamos ter na cabeça: queremos subir, é esse o objetivo. Qualquer outro pensamento que seja negativo, de medo, de preocupação, tem que ser esquecido. Não vale a pena. O que vale a pena é ter o foco em subir.

Desgaste físico

Eu sou um cara que me dedico, tento cuidar do meu corpo, estou chegando bem. Obviamente, tem jogos que eu penso: se não estou no meu melhor momento físico, eu tento deixar para um companheiro. Mas quando me sinto bem, eu fico dentro do campo. Mas eu chego bem, bem com a cabeça. Está me ajudando muito botar na cabeça - e me perdoe por ser repetitivo -, mas o foco hoje, o objetivo, é subir. Então não tem muito cansaço, não tem estresse, não tem nada. O foco é esse. E isso me faz sentir um pouco melhor.

Apoio da torcida

Agradecer aos torcedores, que nos apoiaram o ano todo. A gente sabe a dificuldade de alguns torcedores para comprar o ingresso, torcedores que talvez tivessem dificuldade para chegar ao fim do mês com dinheiro e estavam na Fonte Nova.