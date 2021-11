Mugni treina com bola e Bahia se prepara para enfrentar São Paulo

O Bahia fechou mais um dia de preparação para encarar o São Paulo em partida marcada para o próximo domingo (7), às 18h15, na Fonte Nova, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Na Cidade Tricolor, os jogadores iniciaram o dia assistindo a um vídeo com informações do São Paulo. Na sequência, eles foram para o campo e o técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático na qual testou opções para a equipe titular.

Recuperado de lesão na coxa, o meia Mugni treinou com bola, mas ainda segue como dúvida para o confronto. Já os atacantes Rossi e Marcelo Cirino participaram do terceiro treino da semana com elenco. Da dupla, Rossi é quem tem mais chance de ser relacionado.

O Bahia volta aos treinos nesta sexta-feira (5). No sábado (6), o tricolor encerra a preparação. Com 33 pontos, o Esquadrão é o atual 16º colocado do Brasileirão.